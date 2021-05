O senador Márcio Bittar (MDB) e a pré-candidata ao Senado Márcia Bittar, vem tentando dialogar com a senadora Mailza Gomes sem sucesso algum.

Mailza Gomes não atende os telefonemas e dirigentes do PROGRESSISTA LIGADOS a ela estão se esquivando de um encontro para pôr tudo em pratos limpos.

“De nossa parte não existe nenhuma guerra contra a senadora Mailza Gomes; uma candidatura majoritária é viabilizada, eu estou tentando fazer isso com a Márcia, que faz parte de um projeto nacional. Disse Bittar à COLUNA.

Ele reclamou da falta de abertura para o diálogo franco e aberto com Mailza. “A Márcia tem telefonado, mas ela não atende; agendei com o pastor Reginaldo, mas ele desmarcou alegando outro compromisso”, afirmou Márcio.

Segundo Márcio Bittar, a pré-candidatura de Márcia Bittar não depende, muito menos está nas mãos do governador Gladson Cameli (PROGRESSISTA). “O presidente Bolsonaro precisa se fortalecer no Senado e o nome dela entrou no jogo com apoio dele”, mas claro que o apoio de um governador é importante”, finalizou.

“Eis que o machado está posto à raiz da árvore; a que não produzir bons frutos será cortada e lançada no fogo que não se extingue”. (Joao, o Batista, asceta, que vivia no deserto da Judéia pregando o batismo do arrependimento no rio Jordão)

O governador Gladson Cameli (PROGRESSISTA) deverá escolher um vice de estrita confiança abrindo negociação em outras áreas com os aliados para garantir a reeleição em 2022.

Em 2026, por exemplo, terá que se afastar do governo e disputar o Senado.

