Assessoria – A Polícia Militar, por meio do 8° BPM, situado em Sena Madureira, recuperou nesta segunda-feira, 24, a quantia de 151 mil reais que havia sido subtraído de supermercado no município.

A apreensão se deu após levantamento de informações da guarnição de serviço, que logrou êxito na recuperação do valor furtado, bem como na prisão do autor no Bairro Jardim Primavera.

Por esse fato, foi dado voz de prisão em flagrante ao envolvido pelo delito de furto qualificado, sendo conduzido e entregue na delegacia para os procedimentos cabíveis.

