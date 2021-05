A Polícia Militar de Assis Brasil, realizou na tarde de ontem, Domingo (23), uma operação denominada “Cidade Tranquila” realizada em toda cidade de Assis Brasil das 16 às 00:00hs.

O objetivo foi identificar e abordar indivíduos em situação suspeita de irregularidades. Ao todo foram abordados 47 pessoas, em veículos, bicicletas e a pé. Na ação um indivíduo foi conduzido à Delegacia por porte de Droga.

É importante destacar que a operação foi realizada por uma equipe da PM de Assis com apoio de uma Guarnição do Grupamento Giro de Rio Branco.

De acordo com o Major Moisés Araújo, Comandante da 3° Cia PM em Assis Brasil, essas operações serão contínuas, sobretudo nos finais de semana.

“Agradecemos o apoio da Major Ana Cassia, comandante do 5° Batalhão responsável pelo policiamento no Alto Acre, a equipe do Giro de Rio Branco que faz parte da Operação Vigia e também a parceria com a prefeitura, onde o Prefeito Jerry Correia não tem medido esforços para nos auxiliar na melhoria da segurança pública para o cidadão Assisbrasiliense.”, disse Moisés Araújo.

E veja no Plantão 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: O senador Márcio Bittar fala sobre o orçamento das BRs 364 e 317 ambas de responsabilidade do governo federal e complementa criticando as obras na era do Partido dos Trabalhadores.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.