Na semana passada, arqueólogos anunciaram a descoberta de fragmentos de textos bíblicos escritos há dois milênios em cavernas no Deserto da Judeia. Além de terem encontrado esses novos pergaminhos do Mar Morto, os pesquisadores também localizaram um artefato ainda mais misterioso: uma cesta de mais de 10 mil anos.

Segundo os arqueólogos, trata-se da cesta mais antiga do mundo. Análises indicam que o artefato foi manufaturado há cerca de 10.500 anos, durante o período neolítico. “Essa é a descoberta mais emocionante que já fiz na vida”, disse o Dr. Haim Cohen.

Mistério da cesta mais antiga do mundo

A cesta, que tem capacidade para armazenar aproximadamente 92 litros, foi encontrada vazia e fechada com uma tampa. Agora, os arqueólogos tentam descobrir que material foi usado em sua fabricação e o que era armazenado em seu interior. Apesar desses mistérios ainda não terem sido desvendados, Cohen afirmou que é possível afirmar que duas pessoas trabalharam na confecção do artefato e que uma delas era canhota.

Outros tesouros arqueológicos também foram encontrados na expedição às cavernas do Deserto da Judeia. Além da cesta e dos textos bíblicos, os pesquisadores encontraram fragmentos de tecidos, partes de um par de sandálias e um pequeno pente de dois mil anos contendo um piolho. Geralmente, materiais orgânicos se deterioram com facilidade, mas as condições climáticas da região permitiram que dezenas de artefatos fossem preservados durante milênios. Com informações de The Jerusalem Post / Imagens: Yaniv Berman/Autoridade de Antiguidades de Israel/Reprodução e Shai Halevi/Autoridade de Antiguidades de Israel/Reprodução.

