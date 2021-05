Maior dirigível da história, o Hindenburg sofreu um terrível acidente em 6 de maio de 1937. Ao preparar-se para aportar na base naval de Lakehurst, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, a aeronave pegou fogo, matando 36 pessoas, entre tripulação e passageiros. Agora, foram descobertas imagens inéditas que registraram o início do incêndio.

Acidente com o Hindenburg

As imagens foram feitas por um fotógrafo e cinegrafista amador chamado Howard Schenck. Naquele dia, ele filmava a aterrissagem do Hindenburg com uma câmera Kodak de 8 milímetros. Schenck logo percebeu que o dirigível estava pegando fogo e flagrou o acidente de um ângulo diferente dos registros feitos por profissionais que estavam no local.

Feitas com lente grande angular, as imagens de Schenck oferecem uma perspectiva diferente das filmagens e fotografias conhecidas até hoje. A filmagem inédita pode fornecer pistas sobre um antigo mistério: o que gerou a faísca que incendiou o hidrogênio e causou a tragédia? O registro do cinegrafista amador difere dos outros por mostrar o início do incêndio, confira abaixo:

Schenck procurou os investigadores na época, mas como eles já tinham outras imagens, não se interessaram no material que ele havia registrado. A filmagem foi recuperada por um sobrinho dele e entregue ao historiador Dan Grossman. O registro histórico finalmente foi divulgado em um documentário produzido pela PBS, rede pública de TV dos Estados Unidos. Com informações de Live Science / Imagem: Cofod, Arthur Jr, via Wikimedia Commons.

Veja o vídeo:

E veja no Plantão 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: Um jovem foi flagrado por uma câmera de segurança no exato momento em que ele, ao trafegar na rua Cunha Vasconcelos no bairro do Bosque, em Sena Madureira, para em um certo trecho, junta um objeto do chão e mesmo em via pública tenta inseri-lo em seu ânus.

No momento em que ele está colocando o objeto, pessoas passam pelo local e presenciam a cena. Após aparentemente ter introduzido o objeto, o jovem fica completamente despido e sai andando pela rua como se nada tivesse acontecido.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.