Sete novos aspirantes ao Oficialato, que atuarão nas Unidades Operacionais da PMAC – Foto: Cedida

Assessoria – Na semana de comemorações dos 105 anos de fundação da Polícia Militar do Acre (PMAC), a corporação ganhou nesta segunda-feira, 24 de maio, sete novos aspirantes ao oficialato. A solenidade de Formatura dos Aspirantes – 2021 foi realizada na Academia de Polícia Militar do Barro Branco, em São Paulo, e contou com a presença do governador do Estado, Gladson Cameli, e do subcomandante da instituição, coronel Luciano Dias Fonseca.

A formação somou uma carga horária de mais de cinco mil horas de curso, divididos em disciplinas de Direito, Administração Militar, Ciências Policiais de Ordem Pública, Polícia Comunitária, entre outras, que os habilita a serem Bacharéis em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública. O curso intercalou ambiente de internato da escola e serviços de estágio operacional em diferentes batalhões da Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP).

Agora, os sete novos aspirantes – Jairo Pontes, Patrícia Costa, Ingra Rezende, Andreson Bonfim, Erlen Barbosa Cruz, Brunno Ricarte e Emerson Silva entrarão no período de seis meses de Estágio Probatório, que ocorrerá nas Unidades Operacionais da Polícia Militar do Acre (PMAC). Atribuições de comando e gestão das atividades de policiamento ostensivo estão entre as suas novas funções nesse período, que os habilitará à nomeação ao primeiro posto do oficialato, o de 2º tenente.

Emerson da Silva, 35 anos, é um dos novos aspirantes. Natural de Rio Branco, ele passou dez anos como policial penal do Estado e agora, após três anos de Curso de Formação de Oficiais (CFO), distante dos pais e de sua filha, voltará ao Acre, onde desempenhará suas novas funções. “Buscarei levar todos os conhecimentos adquiridos na Polícia Militar de São Paulo e que possam vir a somar com o futuro da nossa instituição”, destacou o aspirante.

O subcomandante-geral da PMAC, coronel Luciano Dias, agradeceu a Polícia Militar de São Paulo e a Academia de Polícia Militar do Barro Branco pela parceria na formação dos oficiais. “Agradecemos a Polícia Militar Bandeirante e a Casa de Ensino Superior de Polícia Militar, por acolher e formar com excelência nossos futuros oficiais. A Academia do Barro Branco recebe alunos oficiais do Estado do Acre desde a década de 70, e hoje, na véspera do aniversário de 105 Anos da PMAC, eles nos entregam sete novos aspirantes a oficiais”, esclareceu o subcomandante Dias.

Dias enfatizou ainda o que se espera dos novos aspirantes. “Ao retornarem, eles possuirão a obrigação de compartilharem as lições que aprenderam durante a academia e de usarem a oportunidade que tiverem para ajudar os outros e contribuírem para o desenvolvimento da Polícia Militar do Acre”.

Estiveram presentes também a solenidade, o comandante-geral da PMESP, coronel Alencar Medeiros, secretário da Casa Civil do Acre, Flávio Silva, comandante da Academia Militar do Barro Branco, coronel Alexandre Romanek, o presidente da Associação dos Oficiais do Acre e 1° tenente Railson do Amaral, e demais oficiais da Polícia Militar de São Paulo.

Evento contou com a presença do Governador do Estado, Gladson Cameli – Foto: Cedida

