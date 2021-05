Ex-prefeito de Rodrigues Alves, Dêda, e o deputado Roberto Duarte – Foto: Alemão Monteiro / de Julho

O ex-prefeito de Rodrigues Alves, Dêda Amorim, recebeu na manhã desta segunda-feira (24), a visita do deputado estadual Roberto Duarte para discutirem a respeito do atual cenário político no estado do Acre.

A reunião aconteceu no escritório político da deputada Maria Antônia, onde na oportunidade o parlamentar também fez o convite para que Dêda, deputada Maria Antônia e todo o grupo do casal venha fazer parte do MDB, pois seria de grande honra. Dêda agradeceu pelo convite feito, mas afirmou que esta decisão é tomada em grupo.

Além do convite, Roberto Duarte e Dêda argumentaram sobre o atual cenário político no estado do Acre que com a aproximação do processo eleitoral as coisas tendem a ficar mais intensas, temos a exemplo a disputa ao senado, onde a Senadora Mailza e Márcia Bittar estão disputando um possível favoritismo do governador Gladson, mas somente uma será a candidata do governador e até o momento não foi decidido e muitos outros assuntos.

Dêda agradeceu a visita de deputado Roberto Duarte, que assim como ele, adora uma boa discussão sobre política e destacou a honra de receber o parlamentar no escritório do casal onde o mesmo é sempre bem vindo, assim como todos que praticam a boa política.

