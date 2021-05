Assessoria – Durante agenda do Prefeito Zequinha Lima em Rio Branco, foram definidas parcerias entre a Prefeitura de Cruzeiro do Sul e o Departamento de Pavimentação e Saneamento do Acre (Depasa). O Prefeito realizou uma visita institucional à Presidente do órgão Waleska Dessotti, onde tratou sobre temas relacionados a investimentos e parcerias entre as duas instituições.

Durante a conversa foi tratado sobre precatórios da Prefeitura com o Depasa. Além disso o prefeito apresentou a necessidade de parcerias relacionadas a manutenção e implantação de sistemas alternativos de água, abastecimento e a parte de manutenção da redes, o que ocasiona escavações em ruas da cidade, sendo necessária a atuação do setor de obras municipal.

“Pretendemos fazer algumas parcerias com o Depasa, para melhorar o abastecimento para população da nossa cidade. Temos que caminhar juntos, pois precisamos um do outro. A diretora se colocou a nossa inteira disposição, e ficou definido que em breve reuniremos as equipes técnicas do Depasa e da Prefeitura, para traçarmos melhorias nos sistemas de água e abastecimento da nossa região”, relatou o prefeito.

Nos próximos meses serão construídos mais de 20 poços em Cruzeiro do Sul, e a prefeitura entra como parceira.

E veja no Plantão 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: O senador Márcio Bittar fala sobre o orçamento das BRs 364 e 317 ambas de responsabilidade do governo federal e complementa criticando as obras na era do Partido dos Trabalhadores.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.