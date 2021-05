O deputado estadual Jenilson Leite (PSB) e a vereadora Neiva Badotti, de Brasileia, participaram de uma reunião, nesta segunda-feira (24), com a Reitora da Universidade Federal do Acre ( Ufac), Guida Aquino, para discutir sobre o funcionamento do Campus do Alto Acre, localizado na cidade de Brasileia.

Neiva levou a demanda da juventude da região do Alto à Reitora da UFAC, uma vez que os jovens dos municípios da fronteira cobram o funcionamento do campus. Inaugurado em novembro de 2015, mas que continua sem previsão de funcionamento. “ O funcionamento do campus em Brasileia atenderá não apenas os jovens do nosso município, mas também toda região do Alto Acre. Que é de fundamental importância para nossa região”, diz a vereadora.

A Reitora Guida Aquino explica que o funcionamento do Campus do Alto Acre depende do aval do MEC, principalmente com a realização de concursos para docentes e profissionais de apoio. Contudo, com o apoio da emenda da bancada federal e das prefeituras é possível continuar oferecendo cursos na área de docência, como já ocorre nos municípios do interior.

O deputado estadual Jenilson Leite disse que vai conversar com os deputados e senadores para alocar emendas no sentido de custear a realização de novos cursos, no interior. Uma vez que é preciso pagar docentes, viagens e alimentação. “Vou conversar com a bancada federal para que possamos auxiliar o Alto Acre a ter mais cursos universitários, além de pôr em funcionamento o campus. Um campus universitário com capacidade para 250 alunos é preciso que façamos funcionar. Pois o sabemos o que isso representa de ganho para a região. Destaco também que mesmo com toda a limitação financeira que a Universidade Federal do Acre vem passando nesses últimos anos, o plano de interiorização consta no programa em todas as etapas de seleção em 2021, com estimativa de início das atividades acadêmicas no segundo semestre”, disse Leite.

O deputado agradeceu a direção da Ufac pela recepção. “Quero agradecer a Reitora Guida, vice-reitor Josimar e toda a equipe, pelo trabalho que eles vêm desenvolvendo na universidade, mesmo com todos os problemas financeiros”.

