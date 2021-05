Um mandado de busca e apreensão foi cumprido, na cidade de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, na manhã desta segunda-feira (24), em uma casa usada como ponto de vendas de drogas. A ação da Polícia Federal faz parte de investigações que apuram a atuação do crime organizado na região.

No cumprimento cumprimento do mandado foram apreendidos dois celulares, joias e dinheiro. O material deve ser analisado durante o andamento das investigações.

O mandado foi expedido pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Cruzeiro do Sul, após investigações da PF que apuravam o uso da casa como ponto de venda ilegal de drogas. A Policia Federal não informou se houve prisão.

A investigação sobre o uso do local para o tráfico de drogas começou após uma denúncia.

A ação faz parte do trabalho integrado em conjunto com as Polícias Civil, Militar e Penal, que vem intensificando os trabalhos no Juruá voltados ao combate ilícito de drogas e organizações criminosas, segundo informou a PF. Com informações do G1 Acre.

E veja no Plantão 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: Um jovem foi flagrado por uma câmera de segurança no exato momento em que ele, ao trafegar na rua Cunha Vasconcelos no bairro do Bosque, em Sena Madureira, para em um certo trecho, junta um objeto do chão e mesmo em via pública tenta inseri-lo em seu ânus.

No momento em que ele está colocando o objeto, pessoas passam pelo local e presenciam a cena. Após aparentemente ter introduzido o objeto, o jovem fica completamente despido e sai andando pela rua como se nada tivesse acontecido.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.