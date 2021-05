Coluna do Crica – Não é só para definir quem será o candidato ao Senado que vai integrar a chapa de reeleição do governador Gladson Cameli, que se trava uma briga feroz e surda entre os aliados palacianos, nos bastidores da política da taba.

A guerra pela Vice não é menor, no grupo governamental. O nome mais novo a colocar-se na disputa é o do deputado federal Alan Rick (DEM), um parlamentar leal ao governo.

O MDB, como um grande partido, se sente no direito de fazer a indicação, com o nome mais citado sendo o da deputada federal Jéssica Sales (MDB).

Outros setores políticos defendem o nome do Conselheiro do TCE, Valmir Ribeiro, que já foi deputado pelo MDB, e goza da amizade do governador. Dos que estão se apresentando como opções, o mais próximo do governador é o secretário de Saúde, Alysson Bestene, que deverá ser nomeado articulador político do Palácio Rio Branco.

Eu já ouvi do próprio Gladson que o Alysson, a quem chama carinhosamente de “meu leitãozinho”, é o preferido para ser o seu vice. Teme que, não sendo o vice escolhido por ele, aconteça o que ocorre no momento, de rompimento com o vice-governador Major Rocha. É, muito cedo ainda para apontar favorito, o nome do vice sempre sai de uma composição política. E, nem chegamos ainda ao ano eleitoral, quando a porca torce o rabo. Por enquanto, a porca ainda nem roncou.

