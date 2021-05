E veja no Plantão 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: Um jovem foi flagrado por uma câmera de segurança no exato momento em que ele, ao trafegar na rua Cunha Vasconcelos no bairro do Bosque, em Sena Madureira, para em um certo trecho, junta um objeto do chão e mesmo em via pública tenta inseri-lo em seu ânus.

No momento em que ele está colocando o objeto, pessoas passam pelo local e presenciam a cena. Após aparentemente ter introduzido o objeto, o jovem fica completamente despido e sai andando pela rua como se nada tivesse acontecido.

Veja o Vídeo:

