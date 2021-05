Neste domingo (23) o prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, foi recebido pelos moradores da comunidade Mantiqueira, localizada a mais de 50 km da cidade, na Reserva Extrativista Chico Mendes. Segundo os moradores, foi a primeira vez que um prefeito participou de uma reunião na localidade.

O vereador Juracir Pacheco também participou da agenda com o prefeito e levou a mensagem do Parlamento Municipal. Juracir agradeceu o convite da comunidade e disse que a Câmara de Vereadores tem sido atuante na fiscalização e aprovação de projetos que beneficiem a população.

“Tenho acompanhado o prefeito Jerry em suas visitas pela cidade e principalmente pela zona rural. Temos que reconhecer o esforço do prefeito em atender a população. Nós vereadores estamos apoiando tudo aquilo que é benéfico ao povo de Assis Brasil”, disse.

O líder da comunidade, Jair Silva, disse que é a primeira vez que um prefeito atende o convite e participa de uma reunião naquele lugar.

“Teve gente aqui que queria até apostar que o prefeito não vinha. Eu fiquei muito feliz em receber o prefeito aqui, mesmo com apenas cinco meses de gestão ele já mostrou que quer está perto da gente”, comentou Jair.

