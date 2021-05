Governador Gladson Cameli e comitiva em São Paulo. Projeto de internet de fibra óptica é apresentado para comitiva acreana – GlaFoto: Cedida

Capitaneada pelo governador Gladson Cameli, a comitiva acreana participou de reunião neste sábado, 22, com o presidente da empresa Globaltask, Edson Luiz Ribeiro da Silva, em São Paulo (SP).

Na ocasião, foi apresentado o projeto “Acre Conectado”, que visa a implantação de rede de fibra ótica para interligar 100% dos órgãos públicos estaduais, em todos os municípios do estado.

Representando o Acre ao lado de Gladson Cameli estavam o presidente da Aleac, deputado Nicolau Júnior; secretário da Casa Civil, Flávio Pereira da Silva; Secretário da Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia, Anderson Abreu de Lima; chefe do departamento de TI e Comunicação da Seict, Adriano Sales; e Gilberto Siqueira, Consultor Técnico.

“A Global Task nos apresentou um estudo que vem sendo realizado para definir um modelo adequado para a construção de uma rede de dados de alta velocidade, visando atender nossos 22 municípios. Isso pode representar um grande avanço para o desenvolvimento tecnológico do nosso estado”, acredita Cameli.

O estudo está em andamento desde o mês de fevereiro desse ano, e tem previsão de entrega para os próximos 15 dias.

Ao final, serão apresentados os dados técnicos e financeiros para a construção de um modelo de serviço de alta qualidade e economicamente sustentável para atender tanto a iniciativa pública quanto a iniciativa privada.

“Entendemos que, na era da informação, acesso de qualidade a internet é crucial para o crescimento dos nossos municípios e, consequentemente, do nosso Estado. A pandemia tornou essa necessidade ainda mais evidente. Temos trabalhado desde o início da atual gestão para mudar para melhor o cenário do Acre neste assunto. A entrega do estudo irá contribuir de modo ímpar para a concretização deste grande projeto.”, afirma Anderson Abreu, titular da Seict.

