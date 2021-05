Assessoria – O governo do Estado do Acre, por meio do Instituto de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec), realizou neste sábado, 22, a solenidade de formatura e diplomação de 27 alunos dos cursos técnico de Gerência em Saúde e Técnico em Enfermagem na região do Juruá. O evento ocorreu no Teatro dos Náuas, no município de Cruzeiro do Sul.

Os cursos, ofertados pelo Ieptec no âmbito do Centro de Educação Profissional e Tecnológica do Juruá (Ceflora), são fruto de uma parceria com o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec/Mediotec), do Governo Federal, com a Secretaria Estadual de Educação (SEE) e com as secretarias de Saúde do Estado (Sesacre) e do município de Cruzeiro do Sul.

“Para nós, alunos, esse momento está sendo muito importante, pois esperamos que ele chegasse, e chegou para nossa felicidade. Isso é muito gratificante, pois nos esforçamos muito, não só a gente, mas também a equipe do Ceflora”, disse o formando no curso Técnico em Enfermagem, Felipe Ferreira Araújo.

Para a coordenadora-geral da Escola Técnica em Saúde Maria Moreira da Rocha, Aldenice Ferreira, solenidades como esta tem um grande valor simbólico. “É uma viagem no campo do conhecimento e do amadurecimento pessoal. Mas lembrem, a formação deve ser continuada. Desejamos aos formandos muito sucesso. Que eles se entreguem com paixão às novas etapas de suas vidas e tudo será mais interessante e gratificante”, disse.

Na ocasião, o presidente do Ieptec/Dom Moacyr, Francineudo Costa, proferiu uma mensagem de incentivo aos formandos, estendendo o discurso também aos pais presentes na cerimônia.

“Quero parabenizar cada um que se dedicou diuturnamente para adquirir essa formação tão importante, sobretudo nos tempos de pandemia em que estamos vivendo. Vocês estarão na linha de frente, junto àquelas pessoas que necessitam de atendimento e reabilitação em saúde”. E destacou: “É só o início da caminhada. Continuem na busca pelo conhecimento e serão capazes de chegar onde quiserem”.

E veja Também no Plantão 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: O vereador Leomar Barbosa (PSD) foi convidado por alguns moradores do bairro Leonardo Barbosa e do bairro vizinho, Samaúma, para tomar ciência do abandono que os referidos bairros vêm sofrendo por parte da prefeitura de Brasileia.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.