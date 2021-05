O designer gráfico Uanderson de Oliveira Jucá, de 38 anos, foi achado no início da noite desse sábado (22) dormindo às margens da BR-364, após as Quatro Boca, em Rio Branco. Familiares receberam informações sobre o paradeiro de Jucá e saíram em busca dele pela rodovia.

Jucá sumiu na manhã de quinta-feira (20) sem falar com ninguém e deixar apenas uma carta de despedida para a filha de 8 anos. Ele faz tratamento contra depressa e esquizofrenia. Após saber do sumiço, a família registrou um boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia Civil do bairro Tucumã.

Ao G1, o médico e irmão do designer, Herson Vitor, disse que achou o familiar sujo e deitado na grama às margens da rodovia. Segundo o médico, Jucá caminhava sentido Porto Velho, mas teria errado o caminho e pegado a estrada para Senador Guiomard.

“Estava para a direção das Quatro Bocas, consegui encontrá-lo, graças a Deus. Recebi informações de onde estava, não armou a barraca, dormia na grama. Ele está bem, só muito sujo. Agora está em casa, comeu e descansando”, contou.

Essa não foi a primeira vez que Jucá sumiu de casa, segundo a família. Há 15 dias, ele também de casa sem ser visto por ninguém e foi achando, no mesmo dia, pelo irmão, seguindo em direção a Porto Velho (RO) de bicicleta. Com informações do G1 Acre.

