Assessoria – Com objetivo é propor, corrigir, revisar e avaliar o conteúdo técnico do manual que irá orientar os órgãos públicos, gestores, colegiados e demais setores que abrangem o Sistema de Meio Ambiente do Acre, nesta sexta-feira, 21, foi realizada a primeira reunião, de forma remota, dos membros da comissão responsável pela revisão do Manual de Arborização do Estado do Acre.

De acordo com a técnica da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) e organizadora do grupo de trabalho, Esmilia Medeiros, “a proposta é que o manual seja uma importante ferramenta de difusão, orientação e sensibilização para a importância da vegetação urbana.

De acordo com a Sociedade Internacional de Arboricultura (ISA), os benefícios das árvores, em áreas urbanas vão desde a diminuição dos impactos ambientais, melhoria da qualidade do ar e da água até a promoção da saúde, qualidade de vida e do bem-estar coletivo”.

A comissão, criada por meio da Portaria Nº 133/2021, é coordenada por uma equipe técnica multidisciplinar da Sema e conta com representantes da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), Departamento de Estradas de Rodagens do Acre (Dearacre), Departamento Estadual de Água e Saneamento (Depasa), Corpo de Bombeiros do Estado do Acre (CBMAC), Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semeia), Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Semsur), Universidade Federal do Acre (UFAC), Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Secretaria Municipal de Zeladoria da Cidade (SMZC), Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), além de técnicos convidados.

E veja Também no Plantão 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: O vereador Leomar Barbosa (PSD) foi convidado por alguns moradores do bairro Leonardo Barbosa e do bairro vizinho, Samaúma, para tomar ciência do abandono que os referidos bairros vêm sofrendo por parte da prefeitura de Brasileia.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.