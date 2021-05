Durante a entrega do cartão, os jovens levam uma mensagem de esperança as famílias beneficiadas – Vídeo e Imagens: UNEGRO

O projeto ‘Panela Cheia Salva’, da CUFA, a Central Única das Favelas, está levando comida a muitos brasileiros. A iniciativa da Rede Carrefour, tem uma parceria com a ONG Gerando Falcões e a Frente Nacional Antirracista, a União de Negros pela Igualdade (UNEGRO e da Unesco.

Mais de 116,8 milhões de pessoas estão em situação de insegurança alimentar ou passando fome no Brasil, segundo pesquisa feita em dezembro de 2020 pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (Rede Penssan). O número, que é mais da metade do número de brasileiros, engloba pessoas que não se alimentam como deveriam, com qualidade e em quantidade suficiente.

Além de ser o maior índice em 17 anos, é quase o dobro do registrado em 2018, quando o IBGE identificou 10 milhões de brasileiros nessa condição.

O Acre já vem sendo abraçado pelos projetos de combate a fome desenvolvido por empresas brasileiras em parceria com a CUFA – Central única das Favelas e agora a União de Negros pela Igualdade (UNEGRO), que através de doações de grandes empresas, levam comida as periferias das cidades brasileiras, Rio Branco é uma das cidades contempladas.

No Bairro Rosalina, uma das regiões mais periféricas da capital acreana, um grupo e jovens movimentou a corrente do bem e iniciou a distribuição de Tiket Alimentação no valor de R$ 100 (cem) por família, estas previamente mapeadas e em situação de total dificuldade alimentar.

Magliel Moura, representante do Projeto, falou da importância que esse projeto representa.

“Milhares de pessoas no Brasil passam fome, temos um governo que despreza a juventude e deixa as famílias mais carentes sem oportunidade alguma. Temos um governo genocida, que não oferece quase nada de oportunidade e minimiza a grave situação que o País enfrenta. Esse Projeto ‘Panela Cheia’ não resolverá o problema da fome de nossa gente, mas ameniza e dar um pouco de dignidade para milhares de pessoas no Brasil e no Acre estamos tendo alegria de ajudar quase 200 famílias colocar comida em sua mesa. A população mais pobre e principalmente negra, recebem a mão amiga do nosso projeto”, disse Magliel.

No Acre o governo do Estado aprovou recentemente um programa cartão do Bem, que garante apenas R$ 150 (cento e cinquenta) em compra para as famílias contempladas e que só veio um ano depois do início da Pandemia.

