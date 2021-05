A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria de Saúde, estará realizando a partir de Segunda-feira (24), vacinação contra COVID-19 em pessoas acima de 18 anos com comorbidades, com deficiência permanente, gestantes e puérperas com comorbidades, pessoas com síndrome de down e pessoas com problemas renais crônicos.

A ação de vacinação de segunda-feira acontecerá na escola Íris Célia Cabanelas Zannini, no horário das 13h às 17hs.

Lembrando que para ser vacinado, você precisa levar os seguintes documentos: CPF, Cartão do SUS, Cartão de vacinação e comprovante de comorbidade.

E veja Também no Plantão 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: O vereador Leomar Barbosa (PSD) foi convidado por alguns moradores do bairro Leonardo Barbosa e do bairro vizinho, Samaúma, para tomar ciência do abandono que os referidos bairros vêm sofrendo por parte da prefeitura de Brasileia.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.