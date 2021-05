A Prefeitura de Assis Brasil, através da Secretaria Municipal de Obras em parceria com o DEPASA, está realizando serviços de limpeza das fossas de prédios públicos e estabelecimentos comerciais.

De acordo com o Prefeito, Jerry Correia, a intenção é proporcionar melhores condições de saneamento aos estabelecimentos seja municipais, estaduais ou privados.

“A Prefeitura por sí só não dispõe do equipamento/maquinário necessário para realizar sozinha a limpeza das fossas, por isso firmamos uma parceria com o DEPASA para realização do trabalho. Destaco aqui que o Governo do Estado tem sido fundamental para que possamos realizar alguns trabalhos e nisto somos muito agradecidos pois o Governo tem nos atendido prontamente.” destacou Jerry.

