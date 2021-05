A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Educação abriu o processo seletivo simplificado para contratação temporária de bolsistas que atuarão na educação infantil, em regime semi presencial, com atendimento domiciliar em áreas rurais de difícil acesso.

As inscrições para o seletivo ocorrerão no período de 24 a 27 do mês de maio de 2021, entre às 08h00min às 12h00min, e das 14h00min às 17h00min, na Sede do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Acre – SINTEAC, no endereço: Rua João José do Bonfim, Nº 691 Bairro Centro, Assis Brasil-Ac.