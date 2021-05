A executiva nacional do Solidariedade divulgou uma nota comunicando a destituição da direção estadual do Acre, que até então estava sob o comando da deputada Federal Vanda Milani e seu filho Israel Milani, esta decisão teria se dado por conta da manobra para assumir o Partido Republicano da Ordem Social (PROS) que posteriormente poderia resultar no enfraquecimento do Solidariedade no estado.

Porém, os Milani não contavam com esta decisão, que sem dúvidas irá comprometer os planos com relação ao processo eleitoral de 2022, pois o grupo acreditava que chegaria nas próximas eleições com o PROS e o Solidariedade nas mãos, tendo desta forma, condições de bancar a campanha da prefeita Fernanda Hassem a deputado estadual, Israel Milani a deputado Federal e Vanda Milani ao senado.

Mas não se surpreenda, esta é só a lei do retorno. Da mesma forma que os Milani juntamente com Fernanda Hassem se uniram para tomar o PROS de forma sorrateira, agora receberam em troca a perda do Solidariedade que até então estava sob seu comando e sem dúvidas com um grupo que iriam lhe fortalecer, mas com esta decisão, aparentemente os planos falharam.

O futuro dirá se este grupo que hoje está no PROS ou que pretendem, terá condições de lançar pré-candidaturas, mas o fato é que eles deverão conseguir bons nomes para conseguir montar uma chapa, conforme determina a legislação.

Leia a nota na íntegra:

O Solidariedade comunica nesta data, 21 de maio de 2021, a destituição de toda a direção do partido no Acre.

A decisão foi tomada devido a aproximação do presidente estadual ao PROS (Partido Republicano da Ordem Social) não sendo esclarecido o objetivo dessa ação, gerando dúvidas sobre a possibilidade do crescimento do partido e a consolidação de eleições no pleito de 2022 para o Solidariedade.

A atitude deixa a impressão que o Solidariedade foi colocado de forma secundária nos projetos. A informação de que o cargo de presidente estadual seria repassado a um terceiro, gerou ainda maior insegurança ao projeto do partido no Acre.

O Solidariedade reitera que sempre ofereceu subsídios para o partido no estado e inclusive na eleição da deputada federal Vanda Milani.

Reafirmamos a importância do crescimento do Solidariedade em todos os estados, e que a executiva nacional acompanha e auxilia todas as negociações o desenvolvimento de todas as candidaturas de 2022, se colocando à disposição de todos as direções estaduais para o ingresso de novos candidatos.

O Solidariedade reafirma à suas direções e militantes o compromisso de trabalhar sempre em prol do crescimento do partido, à consolidação de suas propostas e o engrandecimento do país.

Paulo Pereira da Silva Luiz

Presidente

Adriano Silva – Luizão

Presidente Secretário-Geral

