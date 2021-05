Mais de 13,2 mil contribuintes devem receber primeiro lote da restituição do imposto de renda no Acre – Foto: Tácita Muniz

G1 Acre – O primeiro lote da restituição do imposto de renda vai ser pago no dia 31 de maio e a Receita Federal deve abrir consulta ainda na segunda-feira (24). No Acre, 13.261 contribuintes devem receber o dinheiro, o total desse lote no estado é de R$ 20.984.940,61.

Para consultar a restituição, o cidadão contribuinte deve acessar o site da Receita Federal, clicar em Meu Imposto de Renda e, em seguida, clicar em “Consultar Restituição”. Por meio do serviço pode ser verificado, inclusive, se há ou não pendências que impeçam o pagamento da restituição (como malha, por exemplo).

Caso uma ou mais inconsistências sejam encontradas na declaração, basta enviar uma declaração retificadora, corrigindo as pendências. As restituições de declarações que apresentam inconsistência (em situação de malha) são liberadas apenas depois de corrigidas pelo cidadão.

No entanto, o balanço da Receita Federal divulgado nessa sexta-feira (22), mostra que 17.811 contribuintes ainda precisam prestar contas com o leão – na contramão, 64.089 declarações, 78% do total, já foram entregues.

Na 2ª Região Fiscal, que engloba, Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima, 1.117.525 contribuintes cumpriram a obrigação com o fisco federal, o que equivale a 76,8% do esperado, que são 1.455.500 declarações.

Cronograma de restituição

1º lote: 31 de maio de 2021

2º lote: 30 de junho de 2021

3º lote: 30 de julho de 2021

4º lote: 31 de agosto de 2021

5º lote: 30 de setembro de 2021

Quem deve declarar, em 2021?

Quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2020. O valor é o mesmo da declaração do IR do ano passado.

Contribuintes que receberam rendimentos isentos, não-tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma tenha sido superior a R$ 40 mil no ano passado;

Quem obteve, em qualquer mês de 2020, ganho de capital na alienação de bens ou direitos, sujeito à incidência do imposto, ou realizou operações em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas;

Quem teve, em 2020, receita bruta em valor superior a R$ 142.798,50 em atividade rural;

Quem tinha, até 31 de dezembro de 2020, a posse ou a propriedade de bens ou direitos, inclusive terra nua, de valor total superior a R$ 300 mil;

Quem passou para a condição de residente no Brasil em qualquer mês e se encontrava nessa condição até 31 de dezembro de 2020;

Quem optou pela isenção do imposto incidente em valor obtido na venda de imóveis residenciais cujo produto da venda seja aplicado na aquisição de imóveis residenciais localizados no país, no prazo de 180 dias, contado da celebração do contrato de venda.

