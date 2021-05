A guerra entre o grupo político da senadora Mailza Gomes, presidente do PROGRESSISTAS, contra o do senador Márcio Bittar (MDB), que quer que a candidata oficial ao Senado do governador Gladson Cameli seja sua ex-mulher, Márcia Bittar (REPUBLICANOS) está declarada.

Enquanto Bittar ameaça romper com o governo se Márcia não for ungida já que, segundo ele, é uma exigência do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), os dirigentes do PROGRESSISTA mandam artilharia pesada da Faixa de Gaza contra ele, reafirmando que Mailza Gomes não renuncia o território conquistado.

Márcio conseguiu convencer o presidente do MDB, Flaviano Melo a encampar sua luta, arrastou também outros partidos excluindo aliados importantes da bancada federal que apoiam a reeleição do governador Gladson Cameli.

O governador, que não é chegado a essas confusões, vai passando ao largo; tocando o governo como pode enquanto os aliados se engalfinham. Para Gladson, Mailza, Márcia, Vanda, Alan, Flaviano e Jéssica podem disputar o Senado. Ele não quer o problema no seu colo. Todo mundo é de maior e vacinado (se não foi, vai ser).

