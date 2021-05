As informação de que a prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem (PT), se filiará ao PROS, por onde será candidata a deputada estadual. Dou a notícia com reserva. Tentei confirmar via Zap, mas não conseguimos resposta.

Confirmado ou não a notícia da sua candidatura pelo PROS, a prefeita Fernanda Hassem (PT) não tem mais clima para continuar no PT, já que, apoiará para deputado federal, no próximo ano, o namorado Israel Milani (PROS).

Pelo Trotar dos cavalos da carruagem, o PT vai ficar na eleição do próximo ano apenas com a fidelidade do prefeito de Xapuri, Bira. Os prefeitos Jerry, Isaac Lima, e Fernanda Hassem, tendem a marchar com o Gladson.

A varinha de condão que manteve o PT no poder por 20 anos no estado, quebrou, e com isso acabou o encanto de aliados do PT.

A Frente Popular só se manteve por duas décadas fiel ao PT, porque os dirigentes tinham cargos no governo. Era uma “Frente” fisiologista, e não ideológica.

