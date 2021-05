Chiquinho Chaves – A movimentação com vista as eleições 2022 estão acontecendo mesmo que não apareçam em grande escala na mídia, porém num local onde o povo respira politica 24 horas as peças estão sempre se mexendo. E o grande ponto de interrogação é como estão as articulações em torno de nomes como Joelso Pontes (O menino do Detran), e a ex-deputada Leila Galvão?

Tal interrogação se dá pelo fato de tanto Joelson quanto Leila, serem lideranças consolidadas que estiveram no mesmo palanque de 2020 na campanha em que Leila era candidata a prefeita por Brasiléia e Joelso sem ser candidato a cargo eletivo era apenas apoiador linha de frente, mas não obtiveram êxito diante do poderio da maquina pública,

No campo da oposição à atual prefeita Fernanda Hassem (PT), alguns nomes surgem como opção dos brasileenses na disputa por uma vaga à Assembleia Legislativa, contudo, os nomes de Joelso e de Leila Galvão, certamente despontam como os de maiores envergadura com possibilidade de se elegerem, claro se a escolha partidária for aquela correta.

Joelso Pontes recentemente, emitiu carta de desfiliação ao Progressista, partido que defendeu por mais de uma década, onde inclusive se destacou como vereador por dois mandatos e obteve mais de 1500 votos como candidato a deputado estadual em 2014, mas que contra a vontade do “menino do Detran”, que sonhava ser vice de Leila, teve o desprazer de ver seu nome rifado e o partido entregue de bandeja na mesa petista.

Após desfiliação, Pontes já recebeu ligações e visitas de lideranças locais e estaduais o convidando para se filiar a outras siglas como PSDB, REPUBLICANOS, MDB e com maior intensidade o PSD de PETECÃO, onde “é da cozinha” da executiva municipal e tem liberdade e acesso com o próprio senador 100% popular.

O histórico de Leila Galvão dispensa comentários mais amplos, é uma candidata altamente competitiva, faz politica por que gosta e não tem hora para descanso.

Os gargalos para uma campanha vitoriosa da ex prefeita e ex deputada, estão na sigla a qual faz parte (MDB), que enfrenta no município de Brasiléia uma certa resistência do eleitorado pelo histórico a frente da gestão municipal e a mesma sigla com uma chapa fortíssima a nível estadual onde cinco candidatos são “Bichos papões”, três com mandatos e os mais votados nas ultimas eleições de 2018 ( Meire Serafim, Roberto Duarte e Antonia Sales), deixando os demais postulantes apenas como “degraus de escada”.

Há um burburinho forte no Alto Acre, que Joelso e Leila possam fazer dobradinha nas eleições do ano que vem, um para estadual e outro para federal, a aliança que não deu certo em 2020 pode surgir forte em 2022, os dois não comentam nada sobre o assunto, mais as articulações estão a todo vapor.

O vereador Leomar Barbosa (PSD) foi convidado por alguns moradores do bairro Leonardo Barbosa e do bairro vizinho, Samaúma, para tomar ciência do abandono que os referidos bairros vêm sofrendo por parte da prefeitura de Brasileia.

