Uma ação eficiente durante patrulhamento de rotina de policiais do Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva (GIRO) e de policiais do Quinto Batalhão de Polícia Militar (5° BPM)do município de Brasileia resultou na prisão de três homens com entorpecentes e na apreensão de uma quantia de R$ 3.697,00 reais. A ocorrência contou com apoio do cão policial Fhash, da Companhia de Policiamento com Cães do 5° BPM.

O Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva (GIRO) de Rio Branco está em operação nas Cidade do Alto Acre e, na tarde desta sexta-feira, 21, flagrou o momento em que um homem repassava uma pequena quantidade de maconha a outro homem. Eles estavam em frente a uma residência e foram questionados se no local havia mais entorpecentes.

A dupla acabou revelando que havia drogas enterradas no quintal da casa. Os militares pediram apoio dos policiais militares do 5° Batalhão e, com apoio do cão farejador Fhash, constataram a informação e apreenderam mais 155 gramas de maconha.

Diante do flagrante, os policiais também revistaram a residência e, no local, havia mais um homem e encontraram a quantia de R$ 3.697. Os três receberam voz de prisão e foram encaminhados à delegacia da cidade para serem tomadas as demais providências cabíveis ao fato.

