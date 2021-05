Prefeitura de Epitaciolândia através da Secretaria Municipal de Saúde, realizou na manhã deste sábado (22/05), uma carreata com a finalidade de conscientizar a população sobre a importância da vacinação contra a influenza (gripe).

Em todo o Brasil o dia 22 de maio foi o dia “D” da campanha que vai até o dia 9 de julho de 2021, atendendo crianças de “0” a menores de “6” anos, mulheres grávidas, puérperas com até 45 dias após o parto, povos indígenas, professores, pessoas com comorbidades ou deficiências permanentes, profissionais de saúde e idosos de 60 anos ou mais.

Segundo frisou o Secretário Municipal de Saúde, tomar a vacina contra a gripe é de grande importância, pois a gripe em algumas pessoas pode ser fatal. “Estamos alertando a toda a população sobre a importância de tomar a vacina contra a gripe, pois sabemos que a doença pode causar danos e até levar a óbito, por isso pedimos a todos que estão dentro da faixa etária estipulado pelo Ministério da Saúde, que vão até uma Unidade Básica de Saúde mais próxima de sua casa para receber o imunizante.” Completou Cassius Hassem secretário Municipal de Saúde.

Já a coordenadora do Setor de Vacinas Enfermeira Jessica morais, disse que os cuidados com a prevenção da covid-19 continuam, más não podemos esquecer de tomar a vacina contra a influenza, em muitos casos em crianças ou idosos essa doença pode ser muito perigosa.

“Quero pedir a todos que estão dentro da faixa etária que não deixem de se vacinar, e as mamães que tem filhos de zero a menores de 6 anos, vão até uma USB munidas do cartãozinho de vacina da criança para que ela possa ficar em dia com o calendário de todas as vacinas, inclusive a vacina contra a influenza, assim estaremos protegendo-nos e as pessoas que más amamos.” Destacou a Coordenadora.

