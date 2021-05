Após mãe ter Covid-19 na gestação, bebê nasce no Acre com anticorpos contra a doença – Foto: Arquivo pessoal

“Eu sou totalmente grata primeiramente a Deus por eu estar viva ainda com minha filha, porque eu tinha muito medo de pegar esse vírus durante minha gestação, porque o que mais a gente via era mulheres grávidas morrendo, então, passava muita coisa na minha cabeça”, disse.

Emocionada, a mãe falou ao Jornal do Acre 1ª Edição que estava aliviada de que nada mais grave tenha acontecido com ela e com a bebê.

A reportagem entrou em contato com o secretário de Saúde do Acre, Alysson Bestene, que disse que não recebeu informação sobre o caso, mas que vai solicitar que a Vigilância Epidemiológica busque detalhes para acompanhar. Ele disse ainda que não tem conhecimento de nenhum caso parecido no estado. A reportagem também tentou falar com o secretário de Saúde de Cruzeiro do Sul, Agnaldo Lima, mas não obteve retorno até última atualização desta reportagem.

Família comemorou o resultado dos exames – Foto: Arquivo pessoal

O que diz infectologista

Já o infectologista Tião Viana explica que a passagem de anticorpos da mãe para o filho é bastante comum em doenças virais. Mas, alerta que o risco da contaminação durante a gravidez é bastante alto.

“É super comum, o que não tinha era estudo comprovando, mas recentemente houve vários estudos mundiais mostrando que isso acontece sim, que a criança já nasce com algum nível de proteção devido aos anticorpos maternos. Agora, lembrando sempre que o nível de alto risco e gravidade para a mulher grávida é no último trimestre. Os riscos vasculares, como trombose, infartos pulmonares e outros tipos. Por isso, é preciso muito cuidado”, destaca.

O especialista diz ainda que a melhor maneira de prevenir os casos graves nas grávidas é avançar na vacinação para esse grupo, o que determina também que a criança nasça com a mesma proteção. Ele destaca ainda que não é possível saber a duração dessa imunidade.

“É imunidade passiva possivelmente e os anticorpos vão ficar em regra oito ou 12 semanas ou em 40 semanas, não se sabe ainda. Só os estudos de seguimento sorológico é que vão determinar”, enfatiza.

Na última quarta-feira (19), a Secretaria de Saúde de Tubarão, no Sul catarinense, informou que um bebê nasceu com anticorpos contra a Covid-19 na cidade. A mãe, Talita Mengali Izidoro, é médica, trabalha em um posto de saúde da cidade e foi vacinada quando estava com 34 semanas de gestação.