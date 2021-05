Prefeita de Brasileia Fernanda Hassem e o vereador Leomar Barbosa – Foto: Assessoria – prefeitura e Câmara de Brasileia

Desconfiado de estar havendo possíveis irregularidades nas folhas de pagamento dos servidores municipais de Brasileia, o vereador Leomar Barbosa desafiou a prefeita Fernanda Hassem na tribuna da Câmara à mandar a cópia das folhas de pagamento com o espelho dos servidores de algumas secretarias.

De acordo com o parlamentar, ele (em outro momento), já teria feito este pedido e a prefeitura teria lhe ignorado já que não respondeu até o momento, por conta disso, o parlamentar insiste para que a prefeitura mande a folha das seguintes secretarias, sendo elas: secretaria de saúde, secretaria de ação social, secretaria de educação, secretaria de comunicação e secretaria de obras.

Na oportunidade, o vereador Leomar questionou a seriedade da administração, pois aparentemente estão tentando esconder algo. Já diz o ditado. – Quem não deve não teme! Se não há nada de errado com a folha de pagamento da prefeitura de Brasileia, Por que a prefeita Fernanda não leva ao conhecimento dos vereadores?

Ao questionar a seriedade da administração, o vereador deu o exemplo de quando solicitou as notas sobre imposto de uma determinada ação e a prefeitura sem justificativa afirmou que não tinha condições de fornecer. o motivo da falta de condições, não se sabe!

O fato é, que, em conversa com o vereador Leomar, o mesmo informou a redação do site 3 de Julho Notícias que entrará com uma representação no Ministério Público contra a gestão para que o órgão apure meticulosamente como a prefeitura está pagando funcionários que não estão na folha de pagamento, mas estão recebendo normalmente, e de onde está saindo o dinheiro para tal pagamento.

Veja o Vídeo:

Veja o Vídeo Abaixo: O vereador Leomar Barbosa (PSD) foi convidado por alguns moradores do bairro Leonardo Barbosa e do bairro vizinho, Samaúma, para tomar ciência do abandono que os referidos bairros vêm sofrendo por parte da prefeitura de Brasileia.

