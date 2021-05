O encerramento da Campanha Juruá Solidário ocorreu nesta sexta-feira, 21, no Centro de Iniciação ao Esporte (CIE), mesmo lugar onde o Projeto iniciou. A solenidade contou com a presença do prefeito Zequinha Lima, do vice-prefeito Henrique Afonso, da coordenadora da campanha Lurdinha Lima e representantes de todas as instituições que apoiaram o projeto.

O Juruá Solidário foi uma campanha que surgiu diante da necessidade das famílias que foram desabrigadas pela maior alagação da história de Cruzeiro do Sul que ocorreu durante o momento mais grave da pandemia da covid-19 no município. Segundo dados da Defesa Civil, a cheia atingiu mais de 35 mil pessoas no município.

O Juruá Solidário iniciou em fevereiro e durou três meses. O projeto é fruto de união de esforços e contou com inúmeras doações, inclusive de artistas e instituições de alcance nacional.

A coordenadora do projeto, Lurdinha Lima, muito emocionada, contou como tudo teve início e sobre o crescimento do projeto.

“Quando iniciamos não imaginávamos a proporção que esse projeto se tornaria. Tenho certeza que todos nós mudamos. Não vamos sair daqui da mesma forma que entramos. Superamos as dificuldades para ajudar quem precisa e só temos a agradecer a todos que nos apoiaram em todos os momentos”, pontuou ela.

A cerimônia foi marcada pela emoção e contou com apresentações artísticas e exibição de vídeos que contaram, através do audiovisual, um pouco da história do projeto que ajudou diretamente milhares de famílias cruzeirenses.

O vice-prefeito da cidade, Henrique Afonso, destacou o apoio que o projeto deu a gestão.

“Além da pandemia, também enfrentamos um momento difícil que foi a enchente, trabalhamos para conseguir ajudar as pessoas da melhor forma possível e tivemos esse apoio que foi essencial nesse momento do Juruá Solidário,” relatou ele.

O prefeito Zequinha Lima falou do trabalho que foi realizado pela gestão durante a cheia e da importância da parceria com o Juruá Solidário.

“O Juruá Solidário, foi uma campanha que sensibilizou a todos, tomando uma proporção que não era esperada, e fico muito feliz em ver que tantas pessoas receberam a ajuda e apoio necessário. Também quero agradecer por cada um que contribuiu, porque foi um apoio muito grande para a nossa gestão,” endossou o prefeito Zequinha Lima.

