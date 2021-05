Dinheiro foi devolvido por suspeito na Delegacia de Polícia Civil do bairro Tucumã, em Rio Branco – Foto: Arquivo/Polícia Civil

Um jovem, de aproximadamente 22 anos, devolveu para a Polícia Civil quase R$ 11 mil em dinheiro adquiridos com falsas vendas de computadores em Rio Branco e Epitaciolândia, interior do Acre. A polícia descobriu que o rapaz fez cinco vítimas desde 2020 e iniciou as investigações. As informações e do g1 Acre

Nesta quinta-feira (20), o suspeito foi ouvido novamente na Delegacia de Polícia Civil do bairro Tucumã e depois liberado. As três das vítimas de Rio Branco já retiraram o dinheiro na delegacia. As duas do interior devem retirar na sexta (21).

O delegado responsável pelas investigações, Igor Brito, explicou que duas das vítimas voltaram atrás e retiraram a queixa contra o suspeito após receberem o dinheiro de volta.

“Ele se passava como vendedor de computador, pegava o dinheiro e não entregava o computador. Ele foi identificado e ouvido, mas, como é um crime de estelionato, tem uma particularidade que a vítima pode voltar atrás na representação, pode desistir. Das cinco vítimas, duas desistiram”, afirmou.

Brito frisou que o suspeito já tinha sido identificado anteriormente, quando a polícia começou a apurar um dos casos e pelo nome dele chegou aos demais. O delegado falou que, mesmo todas as vítimas desistindo do processo, ele ainda deve encaminhar o caso para o Judiciário.”Vou encaminhar para o Poder Judiciário, fazer o relatório sugerindo o arquivamento do processo porque não posso indiciar uma pessoa quando a vítima do crime de estelionato não deseja. Ele atuava desde o ano passado, descobri os crimes pelo nome dele, o interroguei, ele confessou e disse que ia pagar as vítimas. Marquei o dia e pagou”, concluiu.

