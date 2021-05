A parte superior do emblemático Arco de Darwin, formação rochosa natural nas Ilhas Galápagos, desmoronou e caiu no mar. De acordo com o Ministério do Meio-Ambiente do Equador, a rocha ruiu por consequência de uma erosão natural. A estrutura fica localizada a cerca de um quilômetro da costa da Ilha de Darwin.

Arco de Darwin vira “Pilares da Evolução”

Tanto a ilha quanto o arco levam esse nome em homenagem ao biólogo inglês Charles Darwin. No início da década de 1830, ele estudou a evolução das espécies nas Ilhas Galápagos durante sua viagem a bordo do navio HMS Beagle. Tombada como patrimônio mundial da Unesco em 1978, a reserva biológica abriga flora e fauna únicas.

O entorno do Arco de Darwin é considerado um dos melhores lugares do mundo para o mergulho e observação de espécies marinhas, como os tubarões. De acordo com uma empresa de turismo, um grupo que visitava o local testemunhou o momento do desmoronamento. Ninguém ficou ferido.

“O colapso do arco é um lembrete de como nosso mundo é frágil. Embora haja pouco que nós, como humanos, possamos fazer para impedir processos geológicos como a erosão, podemos nos esforçar para proteger a preciosa vida marinha das ilhas”, afirmou Jen Jones, do Fundo de Conservação de Galápagos. Agora que o arco desmoronou, algumas pessoas da indústria do turismo passaram a chamar a estrutura de “Pilares da Evolução”. Com informações de Live Science, CNN e The Guardian / Imagens: Istock.com e Héctor Barrera/Ministério do Meio-Ambiente do Equador.

