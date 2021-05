Acre News – A Delegacia de Homicídios da Polícia Civil segue com as investigações para elucidar o assassinato do ex-prefeito de Plácido de Castro, Gedeon Barros (PSDB). Quatro testemunhas já prestaram depoimento ao Delegado Marcus Cabral. A primeira a ser ouvida foi o funcionário do ex-gestor, que estava no carro na hora do crime, Daniel Rocha.

A oitiva de Daniel Rocha demorou cerca de duas horas. No depoimento ele revelou detalhes de todo o trajeto feito por Gedeon até o local, fundamental para o delegado montar o quebra-cabeça. Daniel teria relatado também que a ação criminosa foi muito rápida.

Além do motorista, a esposa da vítima, Lúcia Barros, foi ouvida, sendo este o depoimento mais importante. Ela prestou depoimento por quase três horas e deixou a sede da DHPP acompanhada por familiares e uma escolta policial. A fala dela é que teria feito a polícia se aproximar dos autores do crime. Outras pessoas da família também foram ouvidas.

Segundo informações de fontes do site Acrenews, o depoimento considerado mais importante foi da esposa de Gedeon Barros, por várias razões. Entre elas, o fato de Lúcia ter, provavelmente, algum tipo de prova material. Partindo do depoimento dela, a polícia já investiga um suspeito que seria o mandante do crime.

Em relação aos executores, a identidade ainda é desconhecida. Pode se tratar de matadores de aluguel.

Além dos depoimentos, investigadores analisam imagens que foram colhidas durante o trajeto realizado pela vítima. A promessa é que nas próximas horas, ou em poucos dias, o caso seja elucidado.

