O ex-prefeito do município de Plácido de Castro, Gedeon Barros, foi executado na manhã desta quinta-feira (20), com vários tiros a queima roupa, dentro do seu próprio veículo em Rio Branco.

Após a ação dos criminosos, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado para prestar socorro à vítima, mas ao chegar no local só puderam atestar o óbito, a Polícia Militar também foi acionada e busca pelos envolvidos no crime.

Até o momento não se sabe a motivação do crime, porém a polícia trabalha com a hipótese de um possível acerto de contas, ou até mesmo latrocínio, o fato é que as investigações deverão esclarecer o quanto antes a motivação deste crime.

Vários vídeos do momento em que o corpo de Gedeon ainda estava dentro de seu veículo, estão circulando nas redes sociais. De acordo com informações repassadas a redação do site 3 de Julho Notícias, Gedeon estaria nas proximidades da Corrente, no segundo distrito da capital, uma região bastante movimentada, mas nem assim os criminosos exitaram em efetuar os disparos.

