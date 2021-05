A equipe de recuperação de ruas da Secretaria de Obras de Cruzeiro do Sul concluiu, nesta quarta-feira (19), a reabertura de parte da Rua Seabra, no Bairro Formoso. No local, não trafegava carros há mais de quatro anos.

Por conta de um bueiro entupido, a água das chuvas destruiu a rua e deixou mais de 20 famílias isoladas por muito tempo. Para resolver o problema, a equipe da prefeitura teve que desobstruir o bueiro, fazer um novo aterro, compactar o solo e colocar camada vegetal. Foram dois dias de trabalho intenso para posssibiltar a passagem de carro novamente e tirar os moradores do isolamento.

“É muito satisfatório, pois a gente não podia nem trabalhar direito por não conseguir sair daqui. Nós mesmos que fazíamos os trilhos para andar. A minha moto ficava na casa da vizinha. Sem contar que, com a rua, o imóvel tem mais valor. Estamos muito satisfeitos”, comemorou a assistente educacional, Rosana dos Santos.

Para o secretário municipal de Obras, Josinaldo Batista, a ação da prefeitura tem como objetivo principal proporcionar o bem estar das famílias que precisam do serviço público.

“Estamos com várias frentes de serviços atuando para melhorar a infraestrutura da cidade e, com a orientação do prefeito Zequinha Lima, temos procurado resolver os problemas que afetam os moradores. Temos certeza que, mesmo com recursos muito reduzidos, estamos conseguindo atender as reivindicações da população”, afirmou Josinaldo.

E veja Também no Plantão 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: O vereador Leomar Barbosa (PSD) foi convidado por alguns moradores do bairro Leonardo Barbosa e do bairro vizinho, Samaúma, para tomar ciência do abandono que os referidos bairros vêm sofrendo por parte da prefeitura de Brasileia.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.