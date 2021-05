Homens da Polícia Federal foram em 4 endereços em Rio Branco – Imagens: Acjornal

Eram 6 horas da manhã quando Agentes da Polícia Federal entraram nas dependências da casa do vereador de Rio Branco Raimundo Neném – PSB, que é um dos alvos da operação que apura possível crime eleitoral nas eleições de 2020.

Eleito para o segundo mandato com 2.555 votos, o parlamentar é investigado desde março deste ano, quando conversas receptadas de um grupo de aplicativo expôs mensagens de uma pessoa reclamando que recebera somente R$ 50 (cinquenta) para votar no vereador.

Além de Raimundo Neném, outras três pessoas acusadas de fazer parte de um crime eleitoral são alvos da operação, denominada SINE VOX – Significado de Sem voz. Nome em alusão a uma pessoa que vende seu voto e depois fica sem direito de reclamar.

Os homens da Polícia Federal permanecem nas residências dos envolvidos e logo mais o delegado deve prestar mais informações sobre a operação, determinada pelo Juiz da 1ª zona eleitoral de Rio Branco.

No vídeo, a farmacêutica afirmou que a vereador Neiva faltou com a verdade quando disse que o medicamento vencido que ela portava era da farmácia, a profissional afirmou também que tratava-se de lotes diferente do da farmácia e com validade também diferente e que portanto não era o lote da farmácia e que não era o medicamento deles. Ainda no vídeo, a farmacêutica afirmou que solicitou direito de resposta na câmara e que havia registrado boletim de ocorrência por conta desta situação.

