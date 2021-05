O ex-prefeito Vagner Sales é um dos mais habilidosos políticos que se tem no Acre. Com ele amizade é uma coisa, e política é outra bem diferente. Se puder conciliar as duas, tudo bem, se não, tudo bem também.

Em nenhum momento deixou transparecer raiva, ódio ou mágoa do governador Gladson Cameli quando seu filho, Fagner Sales, perdeu a eleição para o Zequinha. Ou mesmo, quando seu pessoal foi todo exonerado do governo.

Fez uma reclamação básica aqui, outra ali. Elogiou Jorge Viana e o PT valorizando o seu retorno à aliança com Gladson. Mas nunca fechando a porta para uma conversa.

Soube ser duro na hora precisa e maleável na necessária. Vagner também sabe que uma chapa Petecão-Jéssica ou Petecão-Antônia Sales é uma séria ameaça à reeleição do governador.

Soube esperar a hora certa de jogar e tem a melhor carta, filha, deputada Jéssica Sales, que se encaixa com perfeição na vaga de vice ou Senado em qualquer lado do jogo. Provavelmente será a vice de Gladson. O jogo é bruto!

“Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões”. (Jesus advertindo Saulo de Tarso e não perseguir os cristãos; a lutar contra Ele – Saulo se tornou o maior dos aliados depois).

As deputadas federais Jéssica Sales (MDB) e Perpétua Almeida (PCdoB) se destacam pela atuação impecável. Jéssica já vinha mantendo o nível do mandato anterior.

Perpétua começou sem visibilidade, mas cresceu com o desempenho na pandemia, no socorro aos alagados e na ascensão da esquerda novamente.

Perpétua quando pega uma pauta não deixa no meio do caminho…

E veja Neste Plantão do 3 de Julho Notícias

No vídeo, a farmacêutica afirmou que a vereador Neiva faltou com a verdade quando disse que o medicamento vencido que ela portava era da farmácia, a profissional afirmou também que tratava-se de lotes diferente do da farmácia e com validade também diferente e que portanto não era o lote da farmácia e que não era o medicamento deles. Ainda no vídeo, a farmacêutica afirmou que solicitou direito de resposta na câmara e que havia registrado boletim de ocorrência por conta desta situação.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.