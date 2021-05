Prefeito César Andrade, Secretária de Saúde Ana Flávia na solenidade de homenagem aos profissionais da enfermagem. Imagens: Assecom

A Secretaria Municipal de Saúde realizou nesta Quinta-feira (20), um café da manhã, como forma de celebrar na Semana da Enfermagem, a homenagem para Técnicos em Enfermagem e Enfermeiros, que são de extrema importância para o atendimento em saúde com qualidade.

São profissionais como a Técnica em Enfermagem, Ivanicia que se dedica a profissão há mais de 10 anos. Perguntada sobre qual a melhor parte da profissão, a resposta vem na ponta de língua: “O melhor é cuidar da vida de outras pessoas. É você se sentir importante ajudando quem precisa. Eu me sinto muito feliz com isso”.

“Faço parte da classe, sou técnico, minha esposa é técnica, e somos orgulhosos por termos dado nossa contribuição no município. Como gestor, quero a ajuda de vocês para tocarmos a gestão. Se Deus permitir, em nosso mandato vamos reformular o Plano de Cargo e Carreira da Secretaria de Saúde”, destacou o Prefeito.

