Durante o mês de maio, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, através da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (Semtrans), está atuando de forma intensa nas ações de conscientização e educação no trânsito, em alusão a Campanha Maio Amarelo.

Com o tema: “Respeito e Responsabilidade: Pratique no Trânsito”, as mobilizações ocorrem de forma online, com a divulgação da campanha educativa nas mídias digitais, como ainda de forma presencial levando informações diretamente para a sociedade. Os servidores da Semtrans realizam abordagens diárias levando orientações aos condutores nas ruas e visitando instituições públicas e privadas, os setores ligados diretamente ao trânsito e os profissionais que atuam na área.

“A Campanha Maio Amarelo é muito importante. Nós também estamos levando as ações para toda população, seja de forma presencial ou pelas mídias sociais, fazendo com que as informações de educação e conscientização cheguem a todos. Os números de acidentes reduziram bastante, mas ainda precisamos fazer mais, levando conscientização e assim evitando os acidentes, salvando vidas”, destacou o Secretário de Trânsito Fábio Filho.

A gestão municipal tem dado o apoio necessário para a realização da campanha, com a intensificação das ações. O Prefeito Zequinha Lima enfatizou a importância da conscientização de todos.

“Esse é um trabalho constante realizado pela Semtrans. Infelizmente muitas vidas já foram perdidas em acidentes de trânsito ao longo dos anos, mas a cada dia os órgãos ligados a essa área levam conscientização aos condutores e pedestres para evitar que mais tragédias possam ocorrer. Estamos fazendo nossa parte, temos investido na parte de sinalização, com a parceria do Governo do Estado, através do Detran, nas ações de educação no trânsito, mas precisamos da união de toda sociedade nessa luta”, enfatizou o prefeito.

Saiba mais sobre a Campanha Maio Amarelo

O Maio Amarelo é um movimento internacional de conscientização para redução de acidentes de trânsito. Em 11 de maio de 2011, a Organização das Nações Unidas (ONU) decretou a Década de Ação para Segurança no Trânsito. Com isso, o mês de maio se tornou referência mundial para a realização do balanço das ações que o mundo inteiro realiza, e o amarelo simboliza atenção e também a sinalização de advertência no trânsito. O movimento nasceu com uma só proposta: chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo. A ação deve ser coordenada entre o Poder Público e a sociedade, afim de mobilizar toda população, envolvendo os mais diversos segmentos. A primeira edição ocorreu em 2014, com o tema: Atenção pela Vida. Este ano a campanha chega em sua 8ª edição.

E veja Neste Plantão do 3 de Julho Notícias

No vídeo, a farmacêutica afirmou que a vereador Neiva faltou com a verdade quando disse que o medicamento vencido que ela portava era da farmácia, a profissional afirmou também que tratava-se de lotes diferente do da farmácia e com validade também diferente e que portanto não era o lote da farmácia e que não era o medicamento deles. Ainda no vídeo, a farmacêutica afirmou que solicitou direito de resposta na câmara e que havia registrado boletim de ocorrência por conta desta situação.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.