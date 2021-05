Assessoria – “Esses investimentos demonstram o esforço do governador no sentido de fortalecer a segurança pública. São avanços significativos que vão modernizando, reforçando e fomentando as ações de segurança, principalmente, aqui no Juruá, que foi uma recomendação feita por Gladson Cameli”. Com essas palavras de satisfação, o presidente do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), Arlenilson Cunha, anunciou a implantação de canil no sistema penitenciário em Cruzeiro do Sul e esboçou os demais investimentos do governo do Estado feitos na unidade.

A fala de Arlenilson Cunha foi proferida em evento que ocorreu na manhã desta quinta-feira, 20, na sala de imprensa do Complexo Penitenciário do Juruá, e também contou com as presenças de autoridades locais, como o delegado da Polícia Federal (PF), Fabrício Silva; o comandante do 6º Batalhão da Polícia Militar (6ºBPM), tenente-coronel Evandro Bezerra; comandante do 4° Batalhão de Educação, Proteção e Combate a Incêndio (4° Bepecif) do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre (CBMAC), tenente Sandeson Ferreira do Nascimento; o diretor do Iapen no Juruá, Aslan Barboza; e demais convidados.

Para iniciar a solenidade, a equipe conduziu os convidados até o canil, que fica ao lado de corredor, agregado aos blocos de celas da Unidade Prisional Manoel Néri da Silva (UPMNS). “Hoje se consolida um grande marco que é a implantação desse canil em Cruzeiro do Sul. Esses cães atuarão na guarda e proteção da unidade e, futuramente, serão treinados para trabalhar no corredor de segurança, que é um espaço onde será feito, no período noturno, a vigilância do local. Temos três animais prontos e dois sendo preparados para atuar”, esclareceu o presidente do Iapen.

No Acre, há sete anos, os cães integram as corporações dos agentes de segurança. A partir disso, os números começaram a refletir a eficácia da ferramenta dentro das unidades prisionais. Na capital Rio Branco, por exemplo, após oito meses da instalação do serviço, não há indícios de fugas na penitenciária Francisco d’Oliveira Conde.

Outras ações que a gestão estadual vem desenvolvendo no sistema e que conduzem a uma modernização do serviço de vigilância no Juruá foram esboçados na sala de imprensa. Com investimentos que giram em torno de R$ 685 mil, o complexo também recebeu a implantação de aparelho Body Scanner e um sistema de videomonitoramento, além da sala de vídeo audiência, do sistema de bloqueio de sinal telefônico e a instalação de grades nas laterais dos blocos 7 e 8.

“Os resultados dessas ações são vistos por nós e pela sociedade. Com elas, nos antecipamos às ações das organizações criminosas. Por isso, afirmo que, em conjunto com a integração das forças de segurança, essas novidades possibilitam que os policiais trabalhem com mais êxito, qualidade e profissionalismo”, analisou Arlenilson Cunha.

Com o efetivo carcerário de 835 presos, o complexo penitenciário de Cruzeiro do Sul, que recebeu a implantação de bloqueadores de celulares em janeiro de 2021, vem diminuindo atividades criminosas, como a ausência de ocorrências na apreensão de celulares, fruto do trabalho desenvolvido pelo governo e pelas equipes de segurança. “Parabenizo o governador pela atenção que tem dado para a segurança pública. São ações que, por exemplo, nos permitem reduzir ou utilizar mão de obra em outros serviços dentro da unidade, possibilitando mais agilidade no nosso trabalho”, finaliza Aslan Barboza.

