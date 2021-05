Emendas parlamentares para obras importantes vão beneficiar mais de 600 mil pessoas – Foto: Andriel Luy

Assessoria – O governo do Acre autorizou nesta quinta-feira, 20, o início dos processos licitatórios de obras com emendas parlamentares e recursos do Estado que juntos somam R$ 91 milhões. Os projetos contemplam recuperação das estradas vicinais no estado, construção e melhorias de estruturas, levantamento de pontes, escoamento rural, entre outras atividades que somadas deverão alcançar e beneficiar mais de 600 mil pessoas, além de gerar emprego e renda para diversos trabalhadores.

A cerimônia no Palácio Rio Branco contou com a presença do presidente do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), Petrônio Antunes, e do deputado federal Alan Rick, um dos proponentes das emendas, além do deputado estadual Pedro Longo.

“São recursos extremamente importantes que vão causar uma revolução na vida dessas pessoas, principalmente de área rural, onde os acessos serão recuperados e ganharão melhores opções de trafegabilidade. Mais um resultado da união de esforços entre nossos parlamentares e o governo do Acre pelo bem do nosso povo”, conta Petrônio.

Alan Rick destinou R$ 1,4 milhão para a construção de duas rampas e duas escadarias nas margens do Rio Acre, no município de Porto Acre. Ele também destinou R$ 1,8 milhão para construção de três pontes mistas entre concreto e metal na Estrada Vicinal Ramal Jarinal, no município de Rio Branco.

“Eu mais uma vez parabenizo o governo do Estado, na pessoa do governador Gladson Cameli, que tem também trabalhado de forma incessante para construirmos esses benefícios e soluções para nossa rede de ramais e infraestrutura urbana no intuito de fortalecer a população do Acre”, reforça o deputado.

Já uma emenda de R$ 24 milhões do senador Márcio Bittar foi destinada para o serviço asfáltico do Ramal Variante, de Xapuri. Outras emendas do senador que somam quase R$ 11 milhões são destinadas ao melhoramento de pontos críticos em estradas e ramais vicinais de Sena Madureira e Senador Guiomard. Segundo o Deracre, todos esses projetos por emenda já estão na fase de licitação de empresas.

O restante dos investimentos vem do próprio governo do Estado, na prestação de serviços continuados de locação de veículos pesados, máquinas e equipamentos de terraplanagem com recursos próprios, num valor que ultrapassa R$ 52 milhões.

Governo do Acre também está destinando R$ 52 milhões para fortalecimento de máquinas pesadas e equipamentos – Foto: Andriel Luy

