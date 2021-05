Em continuidade às ações da Operação Hórus, do Programa Vigia, uma equipe do Grupamento Especializado em Fronteiras (Gefron), prendeu na noite desta quarta-feira, 19, um homem com aproximadamente 6 kg de produto entorpecente.

A prisão se deu no km 220, da BR-317, região do município de Xapuri, proximidades do posto de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O homem trafegava em um veículo modelo VW UP, branco, com direção à Rio Branco, quando passou pela barreira policial e desobedeceu pelo menos duas ordens de parada, sendo necessário o acompanhamento tático para que se fosse realizada a devida abordagem.

Durante a entrevista, o homem de 30 anos entrou em contradição das respostas várias vezes e sob a suspeita do transporte de objetos ilícitos, o veículo foi conduzido ao prédio da Polícia Federal (PF).

Durante a revista veicular e com a ajuda de cães farejadores, os policiais acabaram encontrando quatro tijolos de produto entorpecente aparentando ser cocaína, que pesados renderam aproximadamente seis quilos.

O homem recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado para os procedimentos cabíveis e deve responder pelo crime de tráfico de drogas.

