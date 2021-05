O deputado federal Leo de Brito (PT-AC) participou nesta quinta-feira, 20, da solenidade de entrega de um micro-ônibus de 30 lugares adquirido com recursos de emenda parlamentar destinada em 2017 para a Comunidade Terapêutica Ebenezer. O evento foi realizado na Secretaria de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e de Políticas para as Mulheres.

Além do veículo, foram entregues equipamentos eletrônicos adquiridos com emendas de outros parlamentares, para o fortalecimento das ações de entidades sociais que atuam na promoção da igualdade social.

A Comunidade Terapêutica Ebenezer, localizada no Ramal Cinco Mil, em Rio Branco, existe há 17 anos, atende jovens acima de 18 anos em situação de dependência química causada pelo uso de álcool e drogas. A entidade trabalha a recuperação social e comportamental de dependentes químicos e de suas famílias.

A destinação da emenda para a aquisição do micro-ônibus foi articulada pelo ex-vereador de Rio Branco, pastor Ismael Muniz.

“Procuramos o deputado Leo de Brito em 2016 e levamos nossa necessidade naquele momento, ele prontamente nos atendeu, hoje é um grande dia para a Comunidade Ebenezer, só temos que agradecer”, disse Muniz.

Para a presidente da Associação Cristã Alfa (Acalfa) Cassilda Santiago a parceria e a sensibilidade do parlamentar vai possibilitar a ampliação das ações desenvolvidas pela entidade.

“Recebemos com muita alegria e gratidão a concretização desse sonho, agradecemos ao deputado Leo de Brito pela sensibilidade social em contribuir com projetos como o nosso que há 17 anos realiza trabalho com dependentes químicos, com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social nos bairros carentes e também com suas famílias. Esse ônibus será de grande valia, vai fortalecer e ampliar o trabalho feito pela nossa entidade, que chega em lugares onde o Estado não consegue chegar, disse.

Leo de Brito destacou a importância do trabalho realizado pela Acalfa.

“Em 2016 tive a oportunidade de conhecer o trabalho realizado na Comunidade Terapeutica Ebenezer, visitei o pastor Luiz Gonzaga, a missionária Cassilda e o pastor Davi junto com o vereador Ismael Muniz e coloquei meu mandato a disposição para fortalecer o belíssimo trabalho que eles desenvolvem em favor dos que mais precisam. A aquisição desse ônibus vai possibilitar a ampliação do trabalho social desenvolvido pela entidade. Contem com a minha parceria!”, disse o parlamentar.

Leo de Brito também agradeceu a Secretária de Estado de Assistência Social Ana Paula Lima e sua equipe por ter viabilizado o projeto e destacou parcerias com os 22 municípios do Acre.

“Como parlamentar tenho feito meu trabalho de fiscalizar e legislar, mas também estabelecido parcerias com os 22 municípios e com o Governo do Estado, independente de partido político, colocando o bem estar das pessoas em primeiro lugar”, pontuou.

R$ 13 milhões em emendas disponíveis para o Governo do Estado

Em seu discurso, o parlamentar lembrou dos R$ 16 milhões em emendas que destinou ao Governo do Estado, desses R$ 13 milhões já estão disponíveis para execução.

“São recursos alocados para diversas áreas como saúde, educação, produção, infraestrutura, segurança. Para a educação temos a aquisição de um ônibus para o Instituto de Matemática, Ciência e Filosofia, que está prestes a ser entregue, a construção de duas quadras de esportes na escola Nazira Anute em Manoel Urbano e na escola São Luiz Gonzaga em Epitaciolândia, também para a produção, com a aquisição de tratores para a Sepa, na área da saúde destinamos recursos para a reforma do Hospital João Câncio em Sena Madureira, e para o repouso do Pronto Socorro de Rio Branco, além das emendas de bancada que serão utilizadas para a aquisição de viaturas para segurança pública, tratores e maquinários, e ainda os 94 milhões para a recuperação de ramais. Desse novo mandato, destinamos mais de R$ 3 milhões para a para a saúde e recuperação de ramais”, finalizou.

