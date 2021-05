Recentemente a redação do site 3 de Julho Notícias recebeu uma denúncia de um suposto tratamento especial para um único morador do município de Brasileia que seria apoiador da prefeita Fernanda Hassem e por esse motivo foi usado maquinário da prefeitura para colocar uma carrada de barro e mais uma outra máquina para espalhar o referido barro dentro do terreno particular.

A situação teria ocorrido na rua Manoel Fisca, localizada no Bairro Eldorado. Não estamos aqui questionando esta atitude do poder público em ajudar um morador, mas acreditamos que se vale para um tem que valer para todos, principalmente para aqueles moradores que tem terreno e precisa aterrar, mas na maioria das vezes o proprietário não dispõe de condições para tal fim.

Neste caso a prefeitura de Brasileia, ao invés de querer beneficiar apenas os amigos, deveria fazer um cadastro para os moradores que não tem condições de aterrar seus terrenos, e posteriormente a prefeitura fizesse o serviço. Aí sim! A população seria beneficiada de maneira justa, afinal a prefeita Fernanda Hassem não está na prefeitura para beneficiar uns e outros não.

Mas uma outra hipótese é de que o morador tenho pagado pelo serviço, já que o fato teria ocorrido após o horário de expediente, o que caracteriza crime, mas preferimos acreditar que esta situação se deu por pura bondade. Vamos aguardar o Poder Públicos Municipal, se manifestar afirmando que estará disponível para ajudar os moradores que não tem condições de aterrar seus terrenos, para fazer esses trabalhos.

Em posse das imagens que nos foi enviadas, nós entramos em contato com a assessoria de comunicação da prefeitura de Brasileia, para que os mesmo esclarecesse esta situação e nos informasse dos que se tratava, mas até a publicação desta matéria não obtivemos êxito.

O vereador Leomar Barbosa (PSD) foi convidado por alguns moradores do bairro Leonardo Barbosa e do bairro vizinho, Samaúma, para tomar ciência do abandono que os referidos bairros vêm sofrendo por parte da prefeitura de Brasileia.

