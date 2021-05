Por Davi Sahid ac24horas – Uma ação dos policiais militares do 2° Batalhão resultou na prisão da jovem identificada como Gabriela, de 20 anos, mais conhecida no mundo do crime por “Barbie” do B13, pelo crime de tráfico de droga. A prisão aconteceu na tarde desta quarta-feira, 19, dentro de um táxi na rodovia AC-40, em frente ao Parque de Exposições, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, “Barbie” teria vindo com a droga de Recife, no Pernambuco, passou por todos os aeroportos até chegar em Rio Branco. No aeroporto, a mulher entrou em um táxi com destino ao Conjunto Habitacional Cidade do Povo.

O taxista colocou as bagagens da professora e de Grabriela no porta malas do veículo, e seguiu com destino ao bairro Vila Acre, para deixar a professora. No trajeto, “Barbie” ficou na rodovia AC-40 em uma lanchonete enquanto o taxista seguia com a professora.

Policiais Militares que faziam patrulhamento na região avistaram “Barbie” na lanchonete, que já é conhecida pelos PMs, e ficaram a vistoriando, quando o taxista retornou, Gabriela entrou no veículo e os policiais abordaram o táxi em frente ao Parque de Exposições.

Durante a vistoria, foi encontrado na mala de Gabriela 11 barras de maconha, totalizando 11 kg do entorpecente. Também foi encontrado dinheiro.

Diante dos fatos, foi dada a ordem de prisão e “Barbie” foi encaminhada juntamente com o taxista à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos. Na delegacia, Gabriela assumiu ser a dona da droga.

O taxista prestou depoimento ao delegado e foi liberado.

