Na manhã desta quarta-feira (19), uma caçamba da prefeitura Municipal de Brasileia se envolveu em um acidente grave, apesar da gravidade da situação não teria nenhum registro de óbito.

Segundo informações repassadas a redação do site 3 de Julho Notícias, o acidente teria ocorrido no Ramal do Pólo, onde a caçamba da prefeitura teria se chocado com outra caçamba carregada de barro.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e o Corpo de Bombeiros foram acionados para prestar socorro às vítimas, ambos os motoristas sofreram graves lesões, apesar dos ferimentos, os condutores estavam lúcidos.

Até o momento não se sabe o que teria motivado este acidente, mas uma equipe da Polícia Militar do 5° batalhão esteve no local colhendo informações a respeito do que teria acontecido. Vale lembrar que o ramal do Pólo é uma via asfaltada porém muito estreita.

E veja Neste Plantão do 3 de Julho Notícias

