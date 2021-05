A senadora e presidente do Progressista no Acre, Mailza Gomes, esteve realizando uma visita à deputada Maria Antônia e ao ex-prefeito de Rodrigues Alves, Dêda Amorim para tratarem sobre política.

Na ocasião, a presidente do PP senadora Mailza reforçou o convite para que Dêda, Maria Antônia e todo o grupo possam fazer parte da sigla, pois o objetivo é somar e sempre proporcionar o melhor para ambos. Dêda agradeceu a senadora Mailza pelo convite e falou da felicidade de ter sido convidado até mesmo por outros partidos.

Ainda durante a reunião, foi debatido a repeito das ações governamentais desenvolvidas no estado do Acre, e sobre a conquista de estabilidade dos casos da Covid-19 que nos últimos dias teve uma redução significativa fazendo com que todo o Acre avançasse para a bandeira amarela.

“Para nós é sempre motivo de muita alegria receber as pessoas em nossa casa e ficamos mais felizes ainda de receber a visita da senadora e mais o convite para fazer parte do mesmo grupo político que ela. Quanto a essa questão, a gente já realizou uma assembleia onde a maioria deu sua opinião, mas a gente segue aguardando, afinal de contas todos os convites devem ser apreciados e para nós tem sido uma honra saber que a Senadora tem interesse em nos ter no partido”, concluiu Dêda.

E veja Neste Plantão do 3 de Julho Notícias

No vídeo, a farmacêutica afirmou que a vereador Neiva faltou com a verdade quando disse que o medicamento vencido que ela portava era da farmácia, a profissional afirmou também que tratava-se de lotes diferente do da farmácia e com validade também diferente e que portanto não era o lote da farmácia e que não era o medicamento deles. Ainda no vídeo, a farmacêutica afirmou que solicitou direito de resposta na câmara e que havia registrado boletim de ocorrência por conta desta situação.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.