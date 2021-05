O Secretário de agricultura e Meio Ambiente Waldemir Santos, esteve reunido com os profissionais da pesca na colônia de pescadores, onde firmou parceria que eles possam vender peixes no espaço da Feira Municipal.

Waldemir destacou que essa é uma parceria que renderá bons frutos financeiros para os pescadores, bem como irá movimentar o mercado municipal.

Aproveitando a oportunidade, o Secretário convidou o Engenheiro Ambiental Thales Figueiredo, para participar da reunião e fazer orientações aos pescadores sobre a limpeza da orla do Rio Acre e a importância de manter o rio livre do lixo.

Thales tem trabalhado fortemente na preservação e conservação do meio ambiente em Assis Brasil e por conseguinte está sempre buscando conscientizar todos para manter não apenas o rio, mas o igarapé Cascata e toda a cidade limpa.

No vídeo, a farmacêutica afirmou que a vereador Neiva faltou com a verdade quando disse que o medicamento vencido que ela portava era da farmácia, a profissional afirmou também que tratava-se de lotes diferente do da farmácia e com validade também diferente e que portanto não era o lote da farmácia e que não era o medicamento deles. Ainda no vídeo, a farmacêutica afirmou que solicitou direito de resposta na câmara e que havia registrado boletim de ocorrência por conta desta situação.

