Nesta quarta-feira, 19, o prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, esteve reunido com os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) da zona rural, na quadra da escola Flodoardo Cabral, para planejar o trabalho dos profissionais, no intuito de qualificar o atendimento feito por eles.

A prefeitura de Cruzeiro do Sul equiparou o salário dos agentes ao piso nacional e, segundo o prefeito Zequinha Lima, esse esforço foi feito pois a gestão reconhece a importância desses profissionais na qualidade do atendimento na saúde básica: “Quero agradecer os agentes pelos bons trabalhos e pelos serviços prestados à população de Cruzeiro do Sul, especialmente as pessoas que estão na zona rural”. E seguiu: ” Fizemos um esforço grande, mesmo nesse momento de crise, para fazer algo que é justo, que é equiparar o salário dos nosso agentes de saúde ao piso nacional. Nós vamos buscar sempre fazer a valorização dos nossos trabalhadores, pois sabemos que os servidores motivados vão render muito mais e quem ganha com isso é a população”, disse o prefeito.

O Secretário de Saúde, Agnaldo Lima, também falou durante o encontro e lembrou a importância dos agentes para a vacinação contra a covid-19 na zona rural: “Nós reconhecemos os desafios que os agentes da zona rural enfrentam. Eles são fundamentais, principalmente nesse momento em que temos que vacinar a nossa população. E na zona rural, eles são a peça principal, pois eles levam as equipes até às famílias.

Para o presidente do Sindicato dos Agentes de Saúde e Endemias do Vale do Juruá, Jairo Benitz, o sentimento da categoria em relação à conquista do novo piso salarial é gratidão: “Quero agradecer o prefeito, os secretários e todos que dialogam com nossa categoria e que ajudaram a obter essa conquista justa, de equiparar nosso salário ao piso nacional. Vínhamos sofrendo muito, e isso que a gestão do prefeito Zequinha fez é histórico. Ele sempre se reuniu com a nossa classe, mesmo antes de ser prefeito. E agora, que ele pode ajudar, está ajudando! Somos muito gratos”, disse Benitz.

E veja Neste Plantão do 3 de Julho Notícias

No vídeo, a farmacêutica afirmou que a vereador Neiva faltou com a verdade quando disse que o medicamento vencido que ela portava era da farmácia, a profissional afirmou também que tratava-se de lotes diferente do da farmácia e com validade também diferente e que portanto não era o lote da farmácia e que não era o medicamento deles. Ainda no vídeo, a farmacêutica afirmou que solicitou direito de resposta na câmara e que havia registrado boletim de ocorrência por conta desta situação.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.